Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

26.07.2022 21:20
Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ Adliyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı - Son Dakika
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