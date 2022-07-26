???????Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ Adliyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı - Son Dakika

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