Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Tekirdağ'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

27 dakika önce

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladıTEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde yağmaya başladı.

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde yağmaya başladı.
Beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti.
Okulların tatil olup, olmadığı konusunda ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Kar, Genel
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