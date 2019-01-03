Tekirdağ'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
27 dakika önce
Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladıTEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde yağmaya başladı.
Tekirdağ
'da beklenen kar yağışı başladı
TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara
ilçesinde yoğun şekilde yağmaya başladı.
Beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar
yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti.
Okulların tatil olup, olmadığı konusunda ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:38 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Üniversite Öğrencisi Tutuklandı