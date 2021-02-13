Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tipi şeklinde yoğun kar etkili olmaya başladı. Park halinde araçlar ve yollar karla kaplandı.
Gece saatlerinde tipi şeklinde yağan kar, Malkara ilçesini beyaza bürüdü. Park halindeki araçlarda ve yollarda kar birikintisi oluştu. Dondurucu soğuğun devam ettiği ilçede hissedilen sıcaklık - 7 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının etkisini artırarak yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.
"İşimiz zor"
Kar yağışı altında motosikletiyle kazan yakmaya giden kalorifer ateşçisi genç, işlerinin zor ve zahmetli olduğunu ancak kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
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