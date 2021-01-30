Tekirdağ'da belediye başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte yapılan çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak, bütün ilçelerde belediye başkanlarıyla basın toplantısı yapılacağını söyledi.

Toplantıda Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İbrahim İçöz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel belediyenin yaptığı çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı.

Albayrak ve Yüksel basın mensuplarının sorularını cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.