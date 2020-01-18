Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı

13 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iş yeri açılışına katıldı.

Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iş yeri açılışına katıldı.

Albayrak ve Yüksel, Köprübaşı mevkisinde hizmete giren Karadeniz Yemek Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir yemek salonunun hizmete başladığını ifade ederek, "Bu güzel yemek salonunun iş yeri sahipleri Erkan Terzi, Ahmet ve Enver Yıldırım'a, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Albayrak ve Yüksel yemek salonunu gezdi.

Kadir Albayrak, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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