Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

24.05.2022 11:56
Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde belediyenin deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde belediyenin deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray Belediyesinin deposundan oyun parkı malzemeleri çalındı.

Belediye yetkililerinin haber vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis, şüpheliler F.P, P.Ü. ve B.Ü'yü gözaltına aldı. Ele geçirilen oyun parkı malzemeleri belediyeye teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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