Tekirdağ'da belediye işçileri AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

İşçi Oktay Telci "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğrafını, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

İşçi Uğurhan Kalender, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin 'in " Van 'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said 'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

Kapaklı Belediyesi belediye işçileri AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları oyladı.

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