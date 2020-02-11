Tekirdağ'da belediye, sokak hayvanları için 142 noktaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da belediye, sokak hayvanları için 142 noktaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Tekirdağ'da belediye, sokak hayvanları için 142 noktaya yiyecek bıraktı

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı 142 noktaya yiyecek bırakıldı.

Tekirdağ'da belediye, sokak hayvanları için 142 noktaya yiyecek bıraktı, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı 142 noktaya yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokak aralarındaki 142 noktaya mama bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde ağırlıklı olarak köpek ve kedilerin yoğun olduğu bölgelerde besleme çalışması yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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