Tekirdağ'da Belediyeler 3 Partiye Dağıldı
1 saat önce
Tekirdağ'da kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 7 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de DSP adayı seçimi önde tamamladı.
Tekirdağ
'da kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 7 ilçede CHP
, 3 ilçede AK Parti
, bir ilçede de DSP adayı seçimi önde tamamladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kadir Albayrak
oldu. Malkara
, Şarköy
, Saray
, Ergene
, Çorlu
, Çerkezköy
, Muratlı
, ilçelerinde CHP, Süleymanpaşa
, Kapaklı
, Hayrabolu
'da AK Parti, Marmaraereğlisi
ilçesinde DSP sandıktan ilk sırada çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ'da kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Çorlu - Ahmet Sarıkurt
- CHP
Çerkezköy - Vahap Akay
- CHP
Malkara - Ulaş Yurdakul
- CHP
Muratlı - Nebi Tepe
- CHP
Şarköy - Alpay Var
- CHP
Ergene - Rasim Yüksel
- CHP
Saray - Özgen Erkiş
- CHP
Süleymanpaşa - Cüneyt Yüksel
- AK Parti
Kapaklı - Mustafa Çetin
- AK Parti
Hayrabolu - Osman İnan
- AK Parti
Marmaraereğlisi - Hikmet Ata
- DSP
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:47 Kaynak: AA
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