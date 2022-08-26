Malzemeler belediye ekiplerine teslim edilirken M.C. ve B.Ü. isimli iki hırsızlık zanlısı emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Alınan bilgilere göre, Saray İlçesi Sefaalan Mahallesi yolu üzerinde bulunan belediyeye ait depolarda hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri gerçekleştirdikleri baskında M.C. ve B.Ü. isimli iki zanlıyı motosiklete yaptıkları römorka yükledikleri çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ polisinden hırsızlara suçüstü - Son Dakika

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