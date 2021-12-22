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Tekirdağ'da "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Tekirdağ'da "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi öğrencilerle buluştu

22.12.2021 10:07
Tekirdağ'da "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi öğrencilerle buluştu

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği, Süleymanpaşa Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği, Süleymanpaşa Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 24 Ekim 2017'den itibaren uygulamaya başladığı "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında, Türkiye geneli 51 ilden 79 Yeşilay Şubesi ve 1800 Genç Yeşilay gönüllüsünün katılımı ile 30 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine proje etkinlikleri düzenlendi.

Bu yıl Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nin de uyguladığı proje, Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri tarafından Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere farklı oyunlar, çizgi filmler ve sunumlar ile teknoloji bağımlılığı, sağlıklı yaşamın önemi ve zararlı alışkanlıklar karşısında nasıl tavır sergilemeleri gerektiği aktarıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da öğrencilerle Yeşilay çalışmaları hakkında sohbet etti.

Etkinlikte interaktif oyunlar oynandı.

Soykırlı, burada yaptığı konuşmada, çocuk ve gençleri bağımlılıklara karşı bilinçlendirerek farkındalıklar oluşturmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan miniklerimizin bağımlılıklara bulaşmadan, daha sağlıklı ve kendilerine daha faydalı uğraşlar ile ilgilenerek büyümelerini hedefliyoruz. Bu projemiz de Genel Merkezimizin bu amaçlar doğrultusunda hazırlayarak hayata geçirdiği ve gelecekte 81 ilde uygulanmasının hedeflendiği çok önemli projelerden biri. İnşallah önümüzdeki etkinliklerde gönüllülerimizle beraber başka bir okulda, başka öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz."

Namık Kemal Üniversitesi, Yeşilay Cemiyeti, Tekirdağ, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesi öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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