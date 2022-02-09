Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi - Son Dakika

Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

Tekirdağ- Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar ve Ganos Dağı eteğindeki mahalleler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan ormanda oluşan güzellik, insana ayrı bir keyif veriyor.

Kar yağışı sonrası ormanlar, drone ile görüntülendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, içerisinde birçok güzelliği barındıran ormanların, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşattığını söyledi.

Doğaseverleri ve amatör fotoğrafçıları kar yağışının ayrı bir güzellik kattığı Ganos Dağı eteklerine davet eden Hacıoğlu, "Ganos Dağı eteklerinde her mevsim farklı güzellikler yaşanıyor. Ormandaki dereler ve kuşların yankılanan sesi, kar manzarasıyla insana farklı bir huzur veriyor. Bu doğal güzellikleri herkes görmeli." dedi.