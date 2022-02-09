Üye Girişi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi - Son Dakika

Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi

09.02.2022 14:51

Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

Tekirdağ'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar beyaza büründü.

Tekirdağ- Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar ve Ganos Dağı eteğindeki mahalleler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan ormanda oluşan güzellik, insana ayrı bir keyif veriyor.

Kar yağışı sonrası ormanlar, drone ile görüntülendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, içerisinde birçok güzelliği barındıran ormanların, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşattığını söyledi.

Doğaseverleri ve amatör fotoğrafçıları kar yağışının ayrı bir güzellik kattığı Ganos Dağı eteklerine davet eden Hacıoğlu, "Ganos Dağı eteklerinde her mevsim farklı güzellikler yaşanıyor. Ormandaki dereler ve kuşların yankılanan sesi, kar manzarasıyla insana farklı bir huzur veriyor. Bu doğal güzellikleri herkes görmeli." dedi.

Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi
Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Tekirdağ, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement