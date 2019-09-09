Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Kapaklı ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:14 Kaynak: AA
Kapaklı ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sezgin E. ve Ahmet K. arasında Kahveler Durağı mevkisinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ahmet K. arabasından aldığı bıçakla Sezgin E'yi yaraladı.
Sezgin E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ahmet K. gözaltına alındı.
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