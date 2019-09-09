Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Kapaklı ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kapaklı ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sezgin E. ve Ahmet K. arasında Kahveler Durağı mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ahmet K. arabasından aldığı bıçakla Sezgin E'yi yaraladı.

Sezgin E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ahmet K. gözaltına alındı.

Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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