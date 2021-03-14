Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.G. ile H.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hakan Ü., Onur G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Onur G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.Ü. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saray Devlet Hastanesine kaldırılan O.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahallede polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ