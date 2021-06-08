TEKİRDAĞ'DA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan Abdullah B.(31),tartıştığı komşusu Sevgin E.'yi(33), bıçakla yaraladı. İkilinin tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak üzerinde oturan ve aralarında husumet bulunan Abdullah B. ile Sevgin E., karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah B. üzerinde taşıdığı bıçakla Sevgin E.'yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan ve yaralanan Sevgin E. üzerinde taşıdığı el çantası ile kendisini savunmaya çalıştı. Sokak üzerinde ikili arasında kovalamaca yaşanırken, bir kadının araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kadının da girişimiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sevgin E.'yi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Abdullah B.'yi gözaltına alarak, hakkında soruşturma başlattı.