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Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

01.01.2022 13:30

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Yeni Evler Sokak'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı
Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı
Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

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Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı - Son Dakika


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