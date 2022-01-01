Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Yeni Evler Sokak'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı - Son Dakika