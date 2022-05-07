Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada

07.05.2022 15:21
Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Askent mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen S.Y. isimli kişiyi arkasından gelen bir kişi durdurdu. Yaşanan tartışma üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan S.Y. bir işyerine sığındı. Saldırgan da olay yerinden kaçtı.

6 yerinden aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y. daha sonra tedavisi için Süleymanpaşa ilçesindeki bir hastaneye sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası S.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada
Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada
Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bıçaklı saldırı anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement