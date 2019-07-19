Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi
21 dakika önce
Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ Jandarma Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Komutanlığınca Ergene
ilçesinde 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Esenler
Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın çiftlik evinde kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine kısa sürede harekete geçildi. Çorlu
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, el yapımı 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımında damıtılmaya bırakılmış üretim aşamasında rakı (şıra) ele geçirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon havadan da görüntülendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(Halil Dağ - Serdar Şahin/İHA)
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı FETÖ'den gözaltına alınan havacı askerlerden 8'i itirafçı oldu