Tekirdağ'da bin 155 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da bin 155 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bin 155 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bin 155 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçak içkiye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bir adreste yapılan aramalarda, kaçak yollardan üretilmiş bin150 litre şarap, 5 litre rakı ve içki yapımında kullanılan damıtma sistemi kazanı ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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