Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıhoca ve Yeşilsırt mahallelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler önceden belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda tarlalarda bin 37 kök Hint keneviri tespit etti.
Jandarma ekiplerince sökülen bin 37 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.
Operasyonda M.A. ve B.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:56 Kaynak: AA
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