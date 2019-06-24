Tekirdağ'da bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:56 Kaynak: AA
'ın Muratlı
ilçesinde bin 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri Ballıhoca ve Yeşilsırt mahallelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler önceden belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda tarlalarda bin 37 kök Hint keneviri tespit etti.
Jandarma ekiplerince sökülen bin 37 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.
Operasyonda M.A. ve B.T. gözaltına alındı.
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