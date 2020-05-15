Tekirdağ'da bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu 34 NF 8820 plakalı otomobilde yaptığı aramada, bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

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