Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
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Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

9 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bin 500 yıllık İbranice el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi.

Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bin 500 yıllık İbranice el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesinde yaşayan Y.K. ve E.Ş'nin tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştığı tespit edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tefsiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Tevrat, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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