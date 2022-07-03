Karaevli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bin dönüm tarım alanı yandı - Son Dakika

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