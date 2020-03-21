Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor - Son Dakika

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları ücretsiz dezenfeksiyonla temizliyor.

Tekirdağ'da bir akaryakıt istasyonu, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları ücretsiz dezenfeksiyonla temizliyor.

Çorlu- İstanbul yolundaki akaryakıt istasyonu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, istasyona gelen araçları ücretsiz dezenfekte etme kararı aldı.

İstasyonun Genel Koordinatörü Erman Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel kıyafet giyen 5 kişilik ekibin, araçların içini ve dışını ücretsiz dezenfekte ettiğini söyledi.

Vatandaşların bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayhan, "Hedefimiz 10 bin aracı dezenfekte etmek. Bunu ticari amaçla yapmıyoruz. Amacımız insan sağlığına, topluma faydalı olmak." dedi.

Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:10 Kaynak: AA

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