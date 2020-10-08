Tekirdağ'da bir araçta 19 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 19 sikke ve metal dedektör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde yapılan uygulamada N.E'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 19 sikke, metal obje ve metal dedektör ele geçirildi.

Şüpheli N.E. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.