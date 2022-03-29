Tekirdağ'da bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

29.03.2022 10:48
Tekirdağ'da bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Altınova Mahallesi'nde ikamet ettiği 6 katlı binada yangın çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şahin O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altınova Mahallesi'nde iki gün önce Nurten U'nun yaşadığı dairede yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın iki katı kullanılamaz hale gelmiş, bazı dairelerde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Şahin O. gözaltına alınmıştı.

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Tekirdağ, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir binada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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