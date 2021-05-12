Tekirdağ'da bir dernekte kumar oynayan 10 kişiye 31 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye 31 bin lira ceza verildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Lokalin bir odasında 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Sosyal mesafe ve tam kapanma kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye toplam 31 bin lira ceza yazıldı.