Tekirdağ'da bir eczaneden ilaçların kullanma talimatı üzerinden

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir eczanede vatandaşlara verilen ilaçların kullanma talimatının üzerinde "#EvdeKal" çağrısı yer alıyor.

Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren bir eczane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yönelik "Evde kal" çağrısına destek veriyor.

Vatandaşların eczaneden aldıkları ilaçların kullanma talimatlarının üzerinde "#EvdeKal" uyarısı bulunuyor.

Eczacı Mehmet Çağlar Güvenç, AA muhabirine, ilaçların üzerine yapıştırılan etiket sistemi ile Sağlık Bakanlığının çağrısına destek verdiklerini vurgulayarak, herkesin bu çağrıya uymasını istedi.

Eczaneden ilaç alan vatandaşlardan Selahattin Uncu ise uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, "İlaçların üzerinde 'Evde kal' uyarısını okudum. Biz de evde kalmaya özen gösteriyoruz." dedi.