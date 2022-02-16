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Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

16.02.2022 15:48
Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şalgamlı Mahallesi'nde Ali İhsan K'ye ait müstakil evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan Nazliye ve Nazlı K, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar oluştu.

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Ali İhsan Su, Hayrabolu, Şalgamlı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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