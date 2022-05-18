Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı

18.05.2022 10:30

Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde faaliyet gösteren bir firma elektrikle çalışan ve "Kar Aslanı" adı verilen kurtarma aracı tasarladı.

Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesinde faaliyet gösteren bir firma elektrikle çalışan ve "Kar Aslanı" adı verilen kurtarma aracı tasarladı.

Joyce Teknoloji firmasının tasarladığı karda gidebilen araç, Çorlu ilçesinde açılan Doğada Yaşam Fuarı'nda tanıtıldı.

Firmanın yetkilisi Eren Efe Erkan, AA muhabirine, tekerlekleri birbirinden bağımsız hareket edebilen ve 8X8 özelliğe sahip aracın, zorlu ve engebeli arazi şartlarında, suda, karda ve özellikle de elektrikle çalıştığı için sessiz ortam gerektiren çığ düşme riski taşıyan bölgelerde kullanılabildiği söyledi.

Bu aracı dünyada 4 ülkenin ürettiğini anlatan Erkan, "Aracın kabuğunu, kendi motor ve yazılım teknolojimiz ile birleştirerek Çerkezköy'deki fabrikamızda 3 ayda tamamladık ve teknolojisi ile üretim bandını devletimizin taktirine sunduk." dedi.

Erkan, aracın zorlu bölge koşullarda hasta ya da yaralı kurtarmada kullanılabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Aracımız sessiz motor teknolojisi ile çığ tehlikesi olan bölgelerde kurtarma operasyonlarında görev alabilir. Yazılımını yaptık insanlı ve insansız şekilde kullanabiliyoruz. Çok amaçlı bir kurtarma aracı tasarladık. Üzerine ay yıldızımızı koyduğumuz bir motorumuz var. Bunlar lastiklere monte edilip, lastikleri aynı anda çevirebiliyor. Aynı zamanda içindeki güç mekanizmasına da koyabiliyoruz. Bir de her zaman şunu söylerler, su ve elektrik düşmandır. Biz ilk defa suda çalışabilen bir elektrikli motor geliştirdik."

Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı
Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı

YORUMLAR
500
Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de bir firma elektrikle çalışan kurtarma aracı tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement