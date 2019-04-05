Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Bir Gecede 700 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Bir Gecede 700 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da bir gecede 700 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda yapılan uygulamada araçlarla yurt dışına gitmek isteyen 700 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da bir gecede 700 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda yapılan uygulamada araçlarla yurt dışına gitmek isteyen 700 kaçak göçmen yakalandı.

Türkiye'de yaşayan özellikle Afganistan ve İranlı göçmenler, internet üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'de buluşma çağrısında bulundu. İhbar üzerine Edirne'de il genelinde önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağ'da da jandarma ve polis ekipleri başta TEM otoyolu olmak üzere Edirne yönüne giden tüm yollarda önlem aldı, kontrol noktaları oluşturdu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gece boyunca yaptığı kontrollerde 350'si TEM otoyolu olmak üzere 700 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ekiplerin göçmenlere yönelik uygulamaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:35 Kaynak: DHA

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