Üye Girişi
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

23.09.2021 10:03
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince, kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan toplamda 31 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince, kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan toplamda 31 kişi yakalandı. Bir haftalık çalışmalarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu madde gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent genelinde çeşitli suçlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ekiplerce son bir haftada yapılan çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram esrar, 9.1 gram metamfetamin maddesi, 8 adet uyuşturucu extasy hap, 9 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında hakkında silahlı yağma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Başta hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma 6136 SKM suçlarından aranmaları olan 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı. Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, silahla yaralama bıçakla yaralama olaylarını gerçekleştiren 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Asayiş Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 4 işletmede ruhsat faaliyetine aykırı olarak konsomatris çalıştırıldığı bilgisi üzerine söz konusu işletmede 6 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Kimlik bildiriminde bulunulmayan 6 işletmede personelin çalıştırıldığı ve 6 işletmede kapalı alanda sigara içme yasağına uyulmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. 2 işletmede saat 24.00'dan sonra müzik yasağına uyulmadığından gerekli işlemler yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:41 Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 10:33 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor 10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 09:59 Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli 09:18 Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı 08:46 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı 07:36 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı         
10:35
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti         
10:17
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü         
08:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir haftada 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement