Tekirdağ'da bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde ilçedeki bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı.

Tekirdağ'da bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde ilçedeki bir ilkokulda dijital kütüphane açıldı.

Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların geleceğin büyükleri ve sahibi olduğunu söyledi.

Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Biz on aydır görevdeyiz. Geldiğimiz süre boyunca gençlerimizle, çocuklarımızla ilgili projeler yapıyoruz. Çocukları dijital çağa yönlendirmek istiyoruz. Dijital kütüphane vasıtasıyla gerek telefonlarına gerek "ipad"lerinde kitap okuyabilecekleri bir ortam yarattık. İleride inşallah ders kitaplarını da bu kütüphaneden okuyabilecekleri bir ortam oluşturacağız."

Programa TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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