Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kadın uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kadın uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bir kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler mahallede durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yakalan R.M.Ü. hapları P.N. isimli kadından aldığını belirtti.

Gözaltına alınan şüpheli kadının evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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