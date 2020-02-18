Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.Ç. isimli bir kadının üzerinde ve yanında bulunan çöp konteynerının altında yapılan aramalar neticesinde fişek halinde eroin ve bonzai ele geçirildi. Daha sonrasında ise G.Ç. isimli kadının üzerinde de uyuşturucu madde satışından elde edildiği iddia edilen 850 lira para ele geçirildi. Bunun üzerine söz konusu G.Ç. isimli kadın gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı
Ispanağın fiyatı cep yakıyor Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da bir kadın uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]