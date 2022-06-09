Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle "dondurularak" tedavi edildi

Tekirdağ'da özel bir hastanede kriyoablasyon (dondurma) yöntemiyle kadın hastanın göğsündeki kitle temizlenerek tedavi edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurma yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk defa "dondurma" yöntemiyle göğüsteki kitleye kendilerinin müdahale ettiklerini vurgulayan Gürdal, şöyle konuştu:

"Kriyoablasyon daha önce karaciğerde, kemikteki tümörlerde ülkemizde de uygulanan bir yöntem ancak meme kitlelerinde ülkemizde ilk defa biz uyguladık. Yurtdışında hem iyi huylu meme tümörlerinde hem de meme kanserlerinde uygulanan bir yöntem. Bizde bu vakayla birlikte ülkemizde hem iyi huylu meme tümürlerinde hem de meme kanserlerinde uygulamaya başlamak istiyoruz."

Gürdal, işlemin lokal anestezi altında hastaya herhangi bir anestezi verilmeden, ameliyathaneye alınmadan yapıldığını anlattı.

Hastalarının operasyon anında herhangi bir ağrı ve sızı hissetmediğini kendilerine belirttiğini ifade eden Gürdal, "Hatta hastanede yatmasına gerek kalmıyor. Hastamız sürekli 'hiç ağrım olmadı, hiçbir şey hissetmiyorum, kendimi makyaj yaptırıyor gibi hissediyorum.' gibi şeyler söyledi. Kriyoablasyon sıvı nitrojenle eksi 170'ye kadar soğutarak kitleyi donduruyor. Kitleyi içine hapsediyor. Bir hafta sonra, 3 hafta sonra aralıklı kontrollerle kitleyi takip edeceğiz. 2 yıl içerisinde kitlenin tamamen kaybolduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Gürdal, bu yöntemin göğüs kitlesi olan her hastaya uygulanamadığını bunun uygulanması kararına tahlillerden sonra, karar verildiğine vurgu yaptı.