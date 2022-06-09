Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle "dondurularak" tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle "dondurularak" tedavi edildi

09.06.2022 13:49
Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle "dondurularak" tedavi edildi

Tekirdağ'da özel bir hastanede kriyoablasyon (dondurma) yöntemiyle kadın hastanın göğsündeki kitle temizlenerek tedavi edildi.

Tekirdağ'da özel bir hastanede kriyoablasyon (dondurma) yöntemiyle kadın hastanın göğsündeki kitle temizlenerek tedavi edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurma yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk defa "dondurma" yöntemiyle göğüsteki kitleye kendilerinin müdahale ettiklerini vurgulayan Gürdal, şöyle konuştu:

"Kriyoablasyon daha önce karaciğerde, kemikteki tümörlerde ülkemizde de uygulanan bir yöntem ancak meme kitlelerinde ülkemizde ilk defa biz uyguladık. Yurtdışında hem iyi huylu meme tümörlerinde hem de meme kanserlerinde uygulanan bir yöntem. Bizde bu vakayla birlikte ülkemizde hem iyi huylu meme tümürlerinde hem de meme kanserlerinde uygulamaya başlamak istiyoruz."

Gürdal, işlemin lokal anestezi altında hastaya herhangi bir anestezi verilmeden, ameliyathaneye alınmadan yapıldığını anlattı.

Hastalarının operasyon anında herhangi bir ağrı ve sızı hissetmediğini kendilerine belirttiğini ifade eden Gürdal, "Hatta hastanede yatmasına gerek kalmıyor. Hastamız sürekli 'hiç ağrım olmadı, hiçbir şey hissetmiyorum, kendimi makyaj yaptırıyor gibi hissediyorum.' gibi şeyler söyledi. Kriyoablasyon sıvı nitrojenle eksi 170'ye kadar soğutarak kitleyi donduruyor. Kitleyi içine hapsediyor. Bir hafta sonra, 3 hafta sonra aralıklı kontrollerle kitleyi takip edeceğiz. 2 yıl içerisinde kitlenin tamamen kaybolduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Gürdal, bu yöntemin göğüs kitlesi olan her hastaya uygulanamadığını bunun uygulanması kararına tahlillerden sonra, karar verildiğine vurgu yaptı.

YORUMLAR
500
TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş Memedeki kitle eksi 170 derece nitrojenle yok edilecek Memedeki kitle eksi 170 derece nitrojenle yok edilecek
Kaynak: AA

Sibel Özkan, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle 'dondurularak' tedavi edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:49 Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çiftten kadın olanı tutuklandı
12:43 İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "Alevi" çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler
12:41 Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
12:09 Define aramaya gece gidenlerin sonu kötü bitti! Aralarından biri adeta delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 13:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir kadının göğsündeki kitle "dondurularak" tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement