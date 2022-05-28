Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı - Son Dakika
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Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı

28.05.2022 20:14

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.

Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.

Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.

Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı
Bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

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