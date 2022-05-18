Tekirdağ'da bir kişi evinin bahçesinde bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi evinin bahçesinde bıçakla öldürüldü

18.05.2022 17:27
Tekirdağ'da bir kişi evinin bahçesinde bıçakla öldürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Necdet Sorguç (75), yaz tatili için eşiyle Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evine geldi.

Dışarı çıkan Sorguç'u merak eden eşi Binnaz Sorguç, yaşlı adamı bahçede yerde yaralı halde gördü.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necdet Sorguç'un öldüğünü belirledi.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Sorguç'un cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Tekirdağ, Almanya, Güncel, Son Dakika

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