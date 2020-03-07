Tekirdağ'da bir kişi kayınpederini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi kayınpederini silahla vurarak öldürdü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Tekirdağ'da bir kişi kayınpederini silahla vurarak öldürdü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda, Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş Ulaş Ç, belinden çıkardığı silahla kayınpederine ateş etti.

Ağır yaralanan Baş, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli Durmuş Ulaş Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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