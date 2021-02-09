Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüş yapan Levent. D'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.
Levent D. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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