Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü - Son Dakika

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

04.11.2020 08:55
Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'taki bir kahvehaneden çıkan Şamil Açar (40), park halindeki otomobiline bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Açar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Açar'ın cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü - Son Dakika


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