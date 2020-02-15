Tekirdağ'da bir kişi tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi tüfekle öldürüldü

7 saat önce

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da bir kişi tüfekle öldürüldü, System.String[]

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde Halil Karatepe, Ercan Karatepe, Mustafa E. ile Hüseyin Karaca ve Gökay Biçer arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu önce Halil Karatepe'nin, ardından ise Ercan Karatepe'nin, Karaca ve Biçer'e av tüfeğiyle ateş ettiği ileri sürüldü.

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Biçer'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Halil ve Ercan Karatepe ile Mustafa E, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil ve Ercan Karatepe çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karatepe, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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