Tekirdağ'da  bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttu - Son Dakika
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Tekirdağ'da  bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttu

20.02.2021 16:24

Tekirdağ'da bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Tekirdağ'da  bir kişi yanan elektrik teline tekme atması korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde  bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde korkusuz adamı çevredekilerin müdahalesiyle tellerden uzaklaştırıldığı görüldü.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde  şehir elektrik direklerinden kopan akım yüklü telin yerde patlayarak yandığı sırada bir vatandaşın ayağı ile vurarak müdahale  etmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin  uyarısına aldırış etmeyip, elleri cebinde tele yaklaşan kişinin korkusuzca  ayakları ile kopan tellere vurduğu görülüyor. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde tellere ayaklarıyla vuran adamı mahalleli uzaklaştırdığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından  haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemialırken alırken akımı kesilen tellerde elektrik ekipleri tarafında onarımı yapılarak eskşi haline getirildi.

Kaynak: DHA
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