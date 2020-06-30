Tekirdağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi üzerine uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Haziran'da Saray ilçesinde toplam 18 pozitif vaka bulunduğu, Yuvalı Mahallesi'nde belirlenen 3 vakanın kaynağının ise İstanbul'dan gelen ve mahalle sakinleriyle temas eden kişinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu 3 vakanın aynı ailenin fertleri olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen filyasyon çalışmaları neticesinde, vakaların yakın çevresinde 23 Haziran'da 12 kişiye PCR testi yapılmış, 1 vaka pozitif saptanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tekirdağ İli Hıfzıssıhha Meclisinin 23 Haziran'da yaptığı toplantıda Yuvalı Mahallesi'nde saptanan vakaların yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak maksadı ile karantina uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24-25 Haziran'da mahallede yapılan çalışmalar neticesinde 316 numune alınmıştır. Alınan 316 numuneden sadece biri pozitif saptanmıştır. Pozitif çıkan bu vakanın hastanede tedavisine başlanmış ve yakın temasta bulunduğu hane halkı izlemeye alınmıştır. Pozitif olan bu vaka 21 Haziran'da Yuvalı Mahallesi'ne İstanbul'dan gelmiş ve aile bireyleri dışında kimseyle temas etmemiştir. Zaten iki gün sonra köyde karantina ilan edilerek bu vakanın diğer hanelerle temas riski tamamen ortadan kalkmıştır."

Açıklamada, 29 Haziran'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk tespit edilen vakaların hastanede tedavi altına alınması, temaslılarının aile hekimleri tarafından izlemlerinin günlük olarak devam etmesi dolayısıyla karantina tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.