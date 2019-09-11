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Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura "bağış" gözaltısı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla bir okul müdürü ve memur gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla bir okul müdürü ve memur gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir okulda bağış adı altında velilerden ücret alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Okul Müdürü H.T'nin makam odası ve okulda memur olarak çalışan N.E'nin odasında arama yapıldı.

Aramada üzerinde öğrenci adları ve karşılarında alınan meblağların yazılı olduğu kağıtlar ile üzerine bağış notu düşülmüş kağıda sarılı bin 500 lira para bulundu.

Okul Müdürü H.T. ve okulda görevli memur N.E. gözaltına alındı.

İki zanlı hakkında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Okul Müdürü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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