Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

03.04.2022 21:00
Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil ve apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil ve apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri "kundaklama" şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında ve aynı mahallede park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil ve apartmandaki yangını kısa sürede söndürdü.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonunda "kundaklama" şüphesiyle E.Z'Yİ gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir otomobil ile apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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