Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 1278 hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ç. ile yanında bulunan H.K. gözaltına alındı.

H.K'nin 3 farklı suçtan aranması olduğu öğrenildi.