Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı - Son Dakika
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Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı

06.08.2022 00:23
Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı

Tekirdağ'da bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi yakınlarında çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı çevreyolu üzerinden Süleymanpaşa istikametine doğru seyir halinde bulunan A.Y'nin idaresindeki 39 ABY 665 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçtan kendi imkanları ile inen sürücüye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Bölgeye intikal eden İlçe Trafik ve Bölge Trafik ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sürücünün alkolü olduğunu tespit etti. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı - Son Dakika
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