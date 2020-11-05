Tekirdağ'da bir şüphelinin yuttuğu uyuşturucu midesinden çıkarıldı - Son Dakika

Üst aramasında uyuşturucu içme düzeneği bulunan U.A, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Kimlik kontrolü yapılan şüpheli, üzerindeki uyuşturucuyu teslim edeceğini söyledikten sonra ani bir hareketle folyo içindeki metamfetamini yuttu.

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