Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi
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Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi

32 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.

Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, limanda bir teknede çok sayıda kaçak midye ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Deniz polisi, Süleymanpaşa ilçesinde liman sahasında kaçak midye avcılığı yapan şahısları düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda ele geçirilen midye dolu tekne bağlanırken, yakalanan şahıslar gümrük muhafaza ekiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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